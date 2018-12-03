شكرا لقرائتكم خبر عن نائب البحيرة يتقدم ببيان عاجل لوزير الإسكان بسبب مياه الشرب والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد، ببيان عاجل لوزير الإسكان، بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى بعدد من قرى محافظة البحيرة واستمرار معاناة المواطنين فى الحصول على كوب مياه نظيف.

وأشار سعد لـ"الخليج 365"، أنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة فى هذا الصدد والأسئلة، لافتا لوجود العديد من قرى المحافظة تعانى من عدم وجود مياه شرب، او تهالك فى الشبكات، بالإضافة لمشاكل الصرف الصحى وعدم الانتهاء من المشروعات المتوقفة منذ أكثر من 10 سنوات، للعديد من الأسباب على الرغم من وجود بعض تلك المشروعات تم الانتهاء منها ولكنها لم تدخل حيز الخدمة بعد دون أسباب حقيقية.

وطالب عضو مجلس النواب، الوزارة بحصر كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة على مستوى المحافظة، ووضع خطة بجدول زمنى للانتهاء منها وذلك وفقا للاحتياجات الملحة والتوزيع الجغرافى ونسبة الانتهاء من الأعمال فى هذه المشروعات، على أن يتم الالتزام بالتنفيذ وفقا للاعتمادات المالية المتاحة فى الموازنة العامة للدولة، ويتم مراعاة ذلك عند عملية الحصر.