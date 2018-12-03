صدى البلد داخل غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.

عبدالصمد ماهر - عدسة علي الخشاب

تعد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، ومسح الأمراض غير السارية «الضغط - السمنة - السكر- الضغط» هى المبادرة الأكبر في تاريخ البشرية، لمسح مجموعة أمراض أو مرض واحد، وهذا بشهادة منظمة الصحة العالمية وخبراء الصحة في العالم . صدى البلد تواجد داخل مقر غرفة العمليات الرئاسية للمبادرة بمقر وزارة الصحة والسكان بمركز تدريب العباسية لمتابعة عمل فريق العمل والجهود المبذولة في تلك المبادرة. وقال الدكتور جلال الشيشيني نائب مدير الحملة القومية للكشف وعلاج فيروس سي...

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