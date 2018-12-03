إيهاب حمادة: لا أحد يستطيع تجاوز النواب السنة الستة المستقلين

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إيهاب حمادة​ "أن "أحدا لا يستطيع تجاوز النواب ​السنة​ الستة المستقلين في اللقاء التشاوري، فهم جاؤوا بأصوات اللبنانيين وأبنائهم من ​الطائفة السنية​ الكريمة، ولهم وجودهم الحقيقي ويمثلون فئة كبيرة من اللبنانيين، وقد انتموا إلى محور ​المقاومة​ منذ اللحظة الأولى".

وخلال رعايته حفل افتتاح مركز لجمعية "​القرآن الكريم​" في القصر- قضاء الهرمل، الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع بلدية القصر في قاعة المركز، لفت حمادة الى "أننا لا ندافع عن نواب اللقاء التشاوري للاستثمار السياسي بل لأن لهم حقهم في أن يكونوا ممثلين في ​الحكومة​"، داعيا إلى "الكف عن مضيعة الوقت في تشكيلها، والاستهتار باللبنانيين والكف عن المراهنة في غير مكان".

وشدد على أن "الجميع يخسر اليوم، ولكن الخاسر الأول هو الذي يدير ظهره لحقوق الناس وآلام اللبنانيين وللوضع الاقتصادي، الذي ينذر بما لا يحمد عقباه".