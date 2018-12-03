كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشامسي: أكثر من 17 مليار دولار استثمارات إماراتية في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السفير الإماراتي في العاصمة الأردنية عمان، مطر سيف الشامسي، أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن تجاوز 17 مليار دولار هذا العام.

وأشار السفير في الاحتفال الذي أقيم مساء الأحد، في عمان، بمناسبة العيد الوطني للإمارات الـ47، إلى أن الأردنيين تبوؤا المراكز الأولى من حيث النشاط التجاري والإستثماري في الإمارات.

وعزا الشامسي قوة العلاقة الاقتصادية إلى التواصل والتنسيق المستمر على مستويات التبادل التجاري والاقتصادي المتزايد باستمرار بين البلدين، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017، بلغ 1.345 مليار دولار.

وأشاد السفير الشامسي بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات بالأردن، واصفاً العلاقات بين البلدين بـ"التاريخية" التي قامت على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل، والتي تأسست منذ عهد المغفور لهما بإذن الله الملك الحسين بن طلال والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراهما.

وقال السفير بحضور عدد واسع من القيادات الأردنية، إن العلاقات وصلت في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وحالة من الانسجام والتطابق بالمواقف بكافة الملفات.

وأضاف الشامسي "وما الزيارات المتبادلة لقادة البلدين هذا العام إلا شاهد قوي وصادق على متانة العلاقات الثنائية ورسوخها في مختلف المجالات".

وعدد الزيارات فقال: "كانت زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الإمارات في فبراير الماضي، وزيارتا ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى أبوظبي في يناير ومايو، وزيارة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ومشاركة وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بمنتدى صير بني ياس ولقائه على هامش المنتدى وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى العديد من الزيارات واللقاءات المهمة التي أجراها المسؤولون الأردنيون على مختلف الصعد والمجالات، بالمقابل كانت زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى الأردن، وزيارة ولي عهد دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في مارس الماضي".

وتابع "تُوجت هذه الزيارات الرسمية بزيارة قبل أسبوعين لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رافقه فيها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وقوبلت بحفاوة وترحيب المملكة قيادةً وحكومةً وشعباً، وتجلى ذلك في الاستقبال الحافل وثنايا الوداع بالمطار، والتكريم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي تمثل بتوشيحه بقلادة الحسين بن علي، وإطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد على لواء التدخل السريع، كما تخلل الزيارة توقيع اتفاقية بين صندوق خليفة ومؤسسة ولي العهد بـ 100 مليون دولار لدعم 22 ألف مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، ليأتي ذلك إستكمالاً لجهود الإمارات في دعم اقتصاد الأردن، حيث وقعت في أكتوبر الحكومة الأردنية وحكومات الامارات والسعودية والكويت بعمان عدداً من الاتفاقيات التي تؤطر مساهمة هذه الدول بتعهدات مؤتمر مكة".

وأوضح "وقعت الإمارات مذكرة تفاهم تتضمن وديعةً بالبنك المركزي الأردني بـ333.3 مليون دولار ومنحة لدعم ميزانية الحكومة بـ250 مليون دولار على مدى 5 سنوات، وقرضاً تنموياً للمشاريع الإنمائية بـ 50 مليون دولار، وضمانات للبنك الدولي بحد أقصى 200 مليون دولار، إضافةً إلى ذلك نُفذت هذا العام العديد من المبادرات والمشاريع والجوائز التي أطلقتها حكومة ومؤسسات الدولة والجمعيات، بتوجيهات الشيوخ حكام الإمارات".