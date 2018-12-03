كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتعال أكثر من 100 حريق غابى فى أستراليا بسبب الحر والرياح الشديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجه رجال الإطفاء بولاية كوينزلاند بشمال أستراليا أكثر من 100 حريق هائل يوم الأحد عندما ارتفعت درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية في أجزاء من الولاية التي تأثرت بالجفاف.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال مكتب الأرصاد الجوية، إن الحرارة الشديدة، بجانب الرياح القوية من الغرب، خلقت ظروفاً قاسية للحرائق في أنحاء الولاية الزراعية والتعدينية، التي لا يتوقع أن تنخفض حتى يوم الثلاثاء.