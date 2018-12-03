كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف فى جورجيا يتظاهرون ضد نتائج الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر آلاف الجورجيين في العاصمة تبيليسي اليوم الأحد ضد نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث قال المرشح المهزوم جريجول فاشادزه، إنّ أحزاب المعارضة ستطعن في النتيجة في المحكمة.

ووصف فاسادزه، الانتخابات بأنها "مهزلة إجرامية"، ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد أن أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية يوم الخميس أن "سالومي زورابيشفيلي" الذي أيده حزب الحلم الجورجي الحاكم حصل على 59.5% من الأصوات، بينما حصل فاشادزه على 40.5%.

وقال فاشادزه لآلاف المؤيدين في تجمع يوم الأحد في تبليسي "لا نعترف بالنتائج غير الشرعية لهذه الانتخابات المزورة ونطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد".