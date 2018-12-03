كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" باعتقال موظف أممي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، اليوم الأحد، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باعتقال موظف أممي في مدينة الحديدة غربي البلاد.

وغرد الإرياني عبر حسابه على تويتر قائلا، "الميليشيا الحوثية الإيرانية في مدينة الحديدة تعتقل محمد الشيباني، أحد خبراء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتودعه سجن الأمن السياسي، وذلك في ظل استمرار فصل خدمتي الاتصالات والإنترنت وحملة اعتقالات للإعلاميين والناشطين في المدينة".

وتابع أن "المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن مدعوين لموقف حازم تجاه ممارسات الميليشيا الحوثية القمعية للمواطنين في مدينة الحديدة وعموم مناطق سيطرتها، والتي لم يسلم منها حتى موظفي الأمم المتحدة، على حد تعبيره.

وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية دعت، في ذات الشهر، مدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، العبيد أحمد العبيد، إلى نقل مكتب المفوضية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، عقب تصريح المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليز ثروسيل، للصحفيين في جنيف، "أن السلطات التي تدير الأمور في صنعاء رفضت، في يونيو تجديد تأشيرة دخول رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن من العودة للبلاد، ولم يعلنوا سببا لقرارهم، ولم يردوا، حتى الآن، على طلباتنا بإعادة النظر في الأمر".