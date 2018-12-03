كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس النيجيرى ينفى شائعة وفاته واستبداله بشبيه سودانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الرئيس النيجيري محمد بخاري، اليوم الأحد، مزاعم عن وفاته واستبداله بدوبلير سوداني، وذلك بعد شائعة تداولت على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة أشهر.

وأمضى بخاري الذي يترشح للانتخابات الرئاسية في فبراير خمسة أشهر في بريطانيا العام الماضي يعالج من مرض غير معروف، وكانت إحدى النظريات التي بثتها مواقع التواصل الاجتماعية- ومن قبل بعض المعارضين السياسيين - هي أنه تم استبداله بشبيه من السودان يسمى جبريل.

ولم يتم تقديم أي دليل، ولكن مقاطع الفيديو التي تقدمت بالادعاء تم عرضها آلاف المرات على فيسبوك وتويتر.

وقال بخاري للنيجيريين في إحدى القاعات في بولندا، حيث كان يحضر مؤتمراً، عندما سئل عن جبريل، "أنا أمامكم بالفعل، وسأحتفل بعيد ميلاده السادس والسبعين وسأظل أقوي.