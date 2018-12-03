لقجع يهنئ الرجاء بعد تتويجه بطلا لكأس الـ”كاف”

هنأ فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قبل قليل، نادي الرجاء البيضاوي، بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على حساب فريق فيتا كلوب الكونغولي.

وأصدرت الجامعة بلاغا رسميا، جاء فيه ” يتقدم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه و نيابة عن أعضاء المكتب المديري، بتهنئة نادي الرجاء الرياضي، بعد فوزه مساء يومه الأحد 2 دجنبر2018 بلقب كأس الإتحاد الإفريقي، إثر تغلبه في المباراة النهائية على فريق فيتا كلوب الأنغولي”.

وكان الفريق المغربي، قد توج بهذا اللقب، مساء اليوم، بالرغم من هزيمته بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مستفيدا من انتصاره في مباراة الذهاب بالدار البيضاء، بثلاثة أهداف نظيفة.