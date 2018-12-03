بعد تتويجه باللقب.. الرجاء يضمن مبلغا ماليا كبيرا من الاتحاد الإفريقي

ستنتعش خزينة نادي الرجاء البيضاوي، بمبلغ مليار و250 مليون سنتيم، وذلك بعد فوزه مساء اليوم الأحد بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على حساب فريق فيتا كلوب الكونغولي.

ويمنح الاتحاد الإفريقي للعبة هذه المنحة المهمة للفريق الفائز، بينما يحصل وصيف البطل على منحة 600 مليون سنتيم.

وكان الفريق المغربي، قد توج بهذا اللقب، مساء اليوم، بالرغم من هزيمته بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مستفيدا من انتصاره في مباراة الذهاب بالدار البيضاء، بثلاثة أهداف نظيفة.