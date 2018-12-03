عاجل.. الملك محمد السادس يتصل ب3 عناصر من الرجاء بعد تتويجه بلقب الـ”كاف””

هنأ الملك محمد السادس، قبل قليل، نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، وذاك بعد تتويجه مساء اليوم، بلقب كأس الاتحاد الإفريقي للعبة، على حساب فريق فيتا كلوب الكونغولي.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن الملك قدم تهانيه للنادي الأخضر، مباشرة بعد نهاية مباراته في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وأكد المصدر نفسه أن ” الملك أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس النادي جواد الزيات، ومدرب الفريق خوان كارلوس غاريدو، وعميده بدر بانون، وأعرب لهم عن أحر تهانئه بهذا اللقب الذي يتوج مسارا متميزا”.

وكان الفريق المغربي، قد توج بهذا اللقب، مساء اليوم، بالرغم من هزيمته بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مستفيدا من انتصاره في مباراة الذهاب بالدار البيضاء، بثلاثة أهداف نظيفة.