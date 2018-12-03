"ميسي غزة" ينضم إلى الأهلي المصري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقد فريق الأهلي المصري، الأحد، وبشكل رسمي مع الموهبة الفلسطينية، محمود السلمي ابن قطاع غزة، قادما من فريق الشجاعية.

وبحسب ما ذكره الأهلي، فإن "مستشار التعاقدات في الفريق المهندس عدلي القيعي، نجح في الحصول على توقيع السلمي صانع ألعاب فريق الشجاعية الشهير بـ"ميسي غزة" وهو من مواليد 1997، بعقد يمتد لمدة 5 مواسم بحضور وكيل أعماله تامر النحاس".



وكان مسؤولو فريق الزمالك قد أبدوا اهتمامهم بالموهبة الفلسطينية خلال الساعات الماضية وأجروا عدة اتصالات بالسلمي وأحد أقاربه واتفقوا على كافة الأمور المادية والتعاقدية مع اللاعب وفريقه، إلا أن دخول مسؤولي الأهلي في الساعات المنصرمة أفسد صفقة انتقاله للغريم الزمالك.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة الفنية بالأهلي، علاء ميهوب، أوصى الجهاز الفني بالفريق الأول ولجنة التعاقدات بضرورة التعاقد مع السلمي، والذي وصفه بأحد أفضل المواهب العربية في مركز صانع الألعاب، خصوصًا وأن اللاعب سيتم قيده تحت السن وسيقيد كمصري حسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم بمعاملة اللاعبين الفلسطينيين كمصريين في قوائم الأندية.