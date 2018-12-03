عروض أفلام بونبونة وكوندوم ليد | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 11/ 12/ 2018

الزمان: 18:00

المكان: دار النمر للثقافة والفن، بيروت.

عروض أفلام في دار النمر للثقافة والفن في بيروت:

بونبونة | ركان مياسي

٢٠١٧ | ١٥ دقيقة

يتطلع معتقل فلسطيني في أحد السجون الإسرائيلية إلى لقاء زوجته وتحقيق حلمهما بميلاد طفل. أمنية عسيرة أو شبه مستحيلة لكن الزوجة تصمم على تحدّي التعقيدات اللوجستية وتحقيق أمنية زوجها.

كوندوم ليد | طرزان وعرب ناصر

٢٠١٣ | ١٤ دقيقة

الرصاص المصبوب" هو الاسم الذي استخدمته إسرائيل للإشارة لعملياتها العسكرية ضد قطاع غزة في العام 2009. بعد 22 يومًا من أصوات القصف – هل هناك مجال لعلاقات حميمة في هذه الظروف؟

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