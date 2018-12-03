إنتر ميلان وروما يفترقان بالتعادل بهدفين لكليهما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افترق فريقا روما وإنتر ميلان بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدفا "الذئاب" كل من اللاعبين سينغيز أوندير وأليكساندر كولاروف، وفي المقابل سجل هدفي "النيراتزوري" اللاعبين بالدي دياو كايتا وماورو إيكاردي.

وبهذا التعادل رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 29 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد روما 20 نقطة وهو يحتل المركز السابع.

وجاءت المحاولة الأولى في المباراة بعد مرور 49 ثانية فقط من البداية، بعدما مر نيكولو زانيولو في الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية إلى باتريك شيك، قبل أن يبعدها سمير هاندانوفيتش عن مرماه.

وحاول كيتا بالدي، تسديدة كرة من مسافة بعيدة بالدقيقة العاشرة، نجح روبين أولسين، حارس روما، في الإمساك بها.

وكاد أليساندرو فلورينزي، أن يتقدم لنادي روما، في الدقيقة 13، بعد تصويبة من على حدود منطقة الجزاء، أبعدها هاندانوفيتش وترتد ليبعدها سكرينيار خارج الملعب.

ودخل إيفان بيريسيتش، لمنطقة الجزاء وتقمص دور المهاجم الصريح ليستغل عرضية دي أمبروزيو، ويضرب كرة رأسية تعلو العارضة بالدقيقة 20.

وتعاطف القائم الأيسر لهاندانوفيتش مع إنتر ميلان، بعد تسديدة قوية من فلورينزي من داخل المنطقة، بالدقيقة 26، ارتطمت بالقائم لتمنع أول أهداف اللقاء.

وأهدر ماورو إيكاردي، فرصة هدف محقق بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة لينقذ أولسين مرماه بالدقيقة 29.

ورد المزعج زانيولو بقذيفة قوية على مرمى إنتر ميلان، بالقدم اليسرى من خارج المنطقة، أنقذها هاندانوفيتش.

واستمر مسلسل إهدار الفرص للفريقين، بعد رأسية متقنة من كيتا بالدي، على مرمى روما، أمسكها أولسين، بالدقيقة 34.

وعاد كيتا بالدي ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 37، بعد هجمة مرتدة نفذت، بتمريرة من جواو ماريو إلى دي أمبروزيو في الجهة اليمنى، الذي بدوره مرر كرة عرضية إلى بالدي الذي أسكنها الشباك.

وببراعة تألق السلوفيني هاندانوفيتش، أمام تصويبة كولاروف القوية من ركلة حرة ثابتة، سددها في المقص الأيمن لحارس النيراتزوري.

وتعادل روما في الدقيقة 51، بعد قذيفة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج المنطقة من جنكيز أوندير، شاهدها هاندانوفيتش دون أن يتحرك.

وتقدم إيكاردي بالهدف الثاني للإنتر من ضربة رأسية، في الدقيقة 66، بعد ركلة ركنية نفذها مارسيلو بروزوفيتش.

وقرر حكم المباراة بمعاونة الفيديو احتساب ركلة جزاء لصالح روما، بالدقيقة 74، بعد لمسة يد من بروزوفيتش داخل منطقة الجزاء، سجلها كولاروف.

وسدد بروزوفيتش تسديدة قوية مباغتة بالدقيقة 94، إلا أن أولسين كان لها بالمرصاد، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).