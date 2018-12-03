احكيني موسيقى: الإخفاء | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الخميس، 06/ 12/ 2018

الزمان: 17:30

المكان: دار النمر للثقافة والفن، بيروت.



الإخفاء عمل موسيقي تقوم عليه مريم صالح، وموريس لوقا وتامر أبو غزالة؛ ثلاثة فنانين قام كلّ منهم بشقّ طريقه المختلفة في عالم الموسيقى العربيةّ البديلة من خلال إصدار ألبومات منفردة والتعاون لإنتاج عدّة أعمال نالت إعجاب الجماهير والنقاد.

استغرق إعداد ألبومهم ثلاث سنوات قبل إصداره بعد سلسلة من التجارب وتسجيله معًا خلال تواجدهم في إقامات فنيّة في الإسكندرية وعمان والقاهرة وبيروت.

مع الإخفاء، هذا الثلاثي الذي يتمتّع بالكاريزما قد أنتج ألبومًا مميّزاً يجمع بين العزم والجمال في الصوت، فهذا هو الإطار المثالي لأشعار ميدو زهير الغريبة، وهو "العضو الرابع" في الفرقة وأحد أكثر الشعراء المصريين موهبة في جيله.

يُجسّد عمل الإخفاء مزاج العصر، فهو مستوحى من المشاعر التي تُغني قصائد زهير. إنه مزيج قوي من الأغاني المؤثرة ومجموعة من الآلات الموسيقيّة من الغيتار، والإيقاع، والإلكترونيات إلى العود، والبزق، والمزمار، والطبلة، والهرمونيوم.

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