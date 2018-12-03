ليفربول يباغت إيفرتون بالوقت القاتل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - باغت فريق ليفربول ضيفه إيفرتون بعد الفوز عليه في الوقت القاتل بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح "الريدز" اللاعب ديفوك أوريجي.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 36 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إيفرتون عند 22 نقطة وهو يحتل المركز السادس.

وسنحت فرصة خطيرة لأصحاب الأرض، في الدقيقة 12، عن طريق ساديو ماني، بعد تمريرة من محمد صلاح، لينفرد الأول بالحارس جوردان بيكفورد، لكنه أطاح بالكرة فوق المرمى.

وانفرد نفس اللاعب مرة أخرى، في الدقيقة 13، لكنه سدد هذه المرة في جسد مايكل كين.

وكانت أخطر كرة لإيفرتون، في الدقيقة 21، بعد عرضية ذهبت لوالكوت على القائم البعيد، ليمررها برأسه إلى أندريه غوميز، الذي سددها برأسه أيضًا، لكن أليسون تألق وتصدى لها، ثم أخرجها جو غوميز من على خط المرمى.

ورد فيرمينو في الدقيقة 29، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن بيكفورد أمسكها بنجاح، ليعود نفس الحارس للتألق في الدقيقة 34، ويتصدى لانفراد تام من شاكيري.

وفي الشوط الثاني، جاء أول تهديد عن طريق محمد صلاح، بتسديدة في الدقيقة 48، لكنها خرجت بجانب القائم الأيمن لبيكفورد.

وعاد ليفربول للخطورة في الدقيقة 53، بعد تمريرة من فيرمينو لينفرد ماني مجددًا، لكنه سدد خارج المرمى تمامًا بشكل غريب.

واستمر ماني في إضاعة الفرص، في الدقيقة 59، بعد تمريرة من صلاح، وتسديدة للسنغالي بجانب القائم الأيسر لبيكفورد.

وضغط إيفرتون وسيطر على المباراة، وصوب برنارد في الدقيقة 65، بجانب القائم الأيسر لأليسون.

وانطلق البديل أوريجي من الجبهة اليمنى، وأرسل عرضية لماني، لكن كولمان أخرجها لركنية بنجاح، لينفذها أرنولد في الدقيقة 87، على رأس فان ديك، لتصل إلى أوريجي، لكنه سدد في عارضة إيفرتون.

وسيطر الريدز في الدقائق الأخيرة، ليستغل أوريجي خطأ بيكفورد، ويحرز هدف الفوز القاتل (1-0).