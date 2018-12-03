مهرجان المسرح العربي: اختيارُ 17 عملا رئيسيا للعرض بالقاهرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الهيئة العربية للمسرح، التي تنظم "مهرجان المسرح العربي"، الذي يُقام شهر كانون الثاني/ يناير القادم، في القاهرة، اختيار 17 عرضا سيحتضنها المهرجان، بحسب ما أوردت "رويترز" يوم الأحد.

وأصدرت الهيئةُ بيانا قالت فيه: "عملت لجنة المشاهدة والاختيار على دراسة 148 ملفا مسرحيا بعد استبعاد الملفات التي خالفت الشروط المعلنة في استمارة التقديم، وتلك التي لم تستكمل ملفاتها“ وخلصت إلى اختيار 17 عرضا موزعة على قسمين، أحدهما قسم العروض العامة المتاح للجميع، ويشملُ تسعة عروض هي "الحادثة" و"المعجنة" و"مسافر ليل" من مصر و"تقاسيم على الحياة" من العراق و"صباح ومسا" من المغرب و"قمرة 14" من تونس و"ليلك ضحى" من الإمارات و"جنونستان" و"سلالم يعقوب" من الأردن.

شعار المهرجان (نشطاء - تويتر)

أما قسم العروض الثاني الذي يأتي تحت عنوان "عروض جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي"، فيشمل ثمانية عروض هي؛ "الرحمة" من الكويت و"الطوق والإسورة" من مصر و"المجنون" من الإمارات و"ذاكرة قصيرة" من تونس و"عبث" و"شايكة" من المغرب و"النافذة" و"نساء بلا ملامح" من عمّان.

ويشمل برنامج المهرجان بجانب العروض المسرحية، ورش عمل ومعارض للكتب والصور الفوتوغرافية وندوات نقدية تطبيقية لمناقشة الأعمال المتنافسة، كما يكرم المهرجان 15 شخصية من رموز المسرح العربي.

وتأسس المهرجان عام 2009، وأقيمت الدورات السابقة منه في مصر ولبنان والكويت والمغرب والإمارات وقطر والأردن والجزائر وتونس.