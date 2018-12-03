النظام السوري: "التحالف الدولي استهدف مواقع لقواتنا شرق حمص"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن النظام السوري، مساء اليوم الأحد، أن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، قصف موقعا لقواته بريف حمص الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، عن مصدر في جيش النظام لم تحدد هويته، قوله إن "قوات التحالف الأميركي تعتدي حوالي الساعة الثامنة ليلا بعدة صواريخ على بعض مواقع تشكيلاتنا في جبل الغراب جنوب السخنة".

وأشار المصدر إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.