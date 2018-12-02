افرام الثاني: التهديدات كبيرة والبلد لا يحتمل اي إرجاء او تأجيل

أشار بطريرك انطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للسريانية الأرثوذكسية في العالم مار اغناطيوس افرام الثاني إلى أن "الجميع في ​لبنان​ يعيش في أمن وسلام وتوافق، وإنها نعمة كبيرة علينا أن ندرك قيمتها وأن نعمل من أجل ديمومتها وخاصة مسؤولي هذا البلد من مدنيين وعسكريين، ونصلي من أجلهم ومن أجل خدمتهم".

وفي كلمة له خلال ترأسه قداسا احتفاليا في ​كنيسة مار افرام​ السرياني في الميناء- ​طرابلس​ لفت افرام الثاني إلى أن "هذا البلد الذي حافظ على ​الأمن​ والسلام في وقت كانت بلاد الجوار تحترق، وحافظ على التوافق بين أهله في وقت تخاصمت الشعوب في الجوار، هذا البلد يستحق كل تضحية لكي يبقى هكذا، تضحية شخصية وتضحية حزبية، فلا نتعلق بفوائد شخصية او حزبية أو مذهبية، ولا نضحي إلا من أجل أن يكون التوافق والأمن والسلام"، مضيفا:"من هنا نرى أهمية أن يتوافق جميع الفرقاء من أجل تشكيل ​حكومة​ لهذا البلد في هذا الوقت العصيب. فالتهديدات كبيرة أمنيا وسياسيا وإقتصاديا. والبلد لا يحتمل اي إرجاء او تأجيل. نطلب منكم أيها الأحباء أن تصلوا من أجل هذا الموضوع، من أجل هذه المدينة".