البعريني: من يريد لبنان هو من يمد يده للدولة التي هي سقف للجميع

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ أنه "لا يمكن الا ان نحكي الامور كما هي منذ ان بدأ رئيس "​حزب التوحيد العربي​" ​وئام وهاب​ بالهجوم كان ردنا اننا لا نريد النزول الى هذا المستوى".

وفي تصريح تلفزيوني له، اوضح البعريني "أنني أقمت لقاءا في عكار طلب مني رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ أن نبقى ضابطين الشارع"، مشيراً الى أن "التحركات التي حصلت ردات فعل عفوية حتى ما حصل بالأمس".

ولفت الى ان "الشارع السني كله من الدولة ومع الدولة، ودائما لجيش كان له استقبال بالورد والرز"، مشيراً الى "أننا مرتاحون بعملنا لا نغطي الخطأ وهاب هو الذي بدأ وهو الذي يتحمل مسؤولية خطأه"، معتبراً أن "أهالي الفقيد طبعا سيحملون الحريري المسؤولية مسايرة"، مؤكداً أن "من يريد ​لبنان​ هو من يقف ويمد يده للدولة التي هي سقف للجميع".