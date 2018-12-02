سانا: قوات التحالف الدولي تطلق صواريخ بإتجاه مواقع جنوب السخنة شرق سوريا

أعلن مصدر عسكري سوري لوكالة "سانا" السورية أن "​قوات التحالف الدولي​ أطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقع تشكيلات للجيش السوري في جبل الغراب جنوب السخنة في شرق سوريا"، موضحاً أن "الاضرار اقتصرت على الماديات".

وأشارت المعلومات الى أن "القوات الأميركية في التنف عند الحدود السورية العراقية قصفت باربعة عشر صاروخًا رتلًا تابعًا للجيش السوري بالقرب من منطقة السخنة".