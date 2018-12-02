وهاب: كل القصة أن علاء الخواجة طلب رأسي من الحريري

إعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​ أن " رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ فار من العدالة في ​السعودية​ وتركيا وليس انا"، لافتا الى أنه "تحدثت عن سعد الحريري في حلقة تلفزيونية واتهمته بالفساد وحملت على علاء الخواجة الذي طلب رأسي من سعد الحريري والا سيوقف التمويل عنه".

وفي حديث تلفزيوني كشف وهاب أنه "سنتقدم غدا بشكوى شخصية بتهمة القتل العمد ضد المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ وستكون هناك مفاجأة قضائية من العيار الثقيل وانا اتشرف بأن اكون تحت سقف القانون والدولة واتشرف بالدخول الا مكتب اي قاضي في الدولة"، مشيرا الى أن " المحامين سيطالبون بتنحية ​القاضي سمير حمود​".

وسأل وهاب:" متى تكلّمت عن أهل السنّة ؟ قلت أن الحريري ليس أب السنّة وإلا لما ترك ​المقاصد​ تذهب نحو الإفلاس ولما حلّ شركات وموظفين، السنّة أصبحوا في عرمون وبشامون لا يملكون مقبرة حتى"، مضيفا :"البي لا يترك أولاده جائعين وهو متخم، وبي السنة لا يترك آلاف المظلومين بالسجون".

وراى وهاب أن "اللواء عثمان لا يستحقّ أن يؤتمن على أمن اللبنانيين، ودم الشهيد محمد ابو ذياب سيكلّف غالياً"، مضيفا :"الخطير ليس أن قوى 8 آذار تخلّت عن خطابها بأن شعبة المعلومات غير شرعية، بل الأخطر أنها قبلت بسعد الحريري مكلّفاُ لتشكيل الحكومة".

واوضح وهاب أنه "لدينا مئات المقاتلين لذلك لسنا بحاجة إلى حزب الله للدفاع عنّا ونحن أولاد قرى وأبناء طائفة مقاتلة، وأنا شخصياً أقاتل"، مشددا على ان "السيّد حسن نصرالله ديّن الجبل ديناً لن نستطيع أن نوفيه إيّاه لأنه حجب الدماء عنه".

وكشف وهاب أن " وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق استمر بزيارة سوريا بعد إغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في العام 2005 وحتى العام 2011"، لافتا الى ان "المشنوق طلب مني في مكتب اللواء محمد ناصيف في سوريا تأمين 5 مليون دولار شهريا من إيران لقيادة السنة بلبنان"، مضيفا :" أقول للمشنوق لا تدفعني للحديث عن رأيك الحقيقي بسعد الحريري".

وأوضح وهاب أن " التواصل بين المشنوق وسوريا انقطع مع اندلاع الحرب السورية وحاول المشنوق طرح نفسه بديلاً عن الحريري"، مضيفا:"عندما عيّنت يا مشنوق وزيراً للداخلية قلت أن الليلة سيصل 3 أسماء للسوريين وحزب الله أنا وأشرف ريفي والوزير جمال الجراح وعليك أن تتوسط لي لأُعيّن أنا وزيرا للداخلية، والله يسامحني اتيت بالفيتو على ريفي والجراح وأتيت انت وزيرا للداخلية".