الهلال يعدل مقاسات ملعب الجوهرة الزرقاء

وجه الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، بعودة ملعب الهلال إلى مساحته القديمة، والتي كان عليها سابقا قبل أن يتم تقصيره طولاً وعرضاً إبان فترة المدرب الروماني الراحل ايلي بلاتشي.

وقلص ملعب الهلال سابقا من 105 متر إلى 95 متر طولاً، والعرض من 68 إلى 70 متر.

وتأتي الخطوة التي طالب بها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال بناء على طلب الخبراء والمختصين، وحتى يستفيد الهلال من مساحة ملعبه في المواجهات المحلية والأفريقية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)