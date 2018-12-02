تعيين العقيد أبو الرب مديرًا للجودة في جهاز الشرطة

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلن قائد الشرطة اللواء حازم عطا الله، الأحد، عن تنقلات في جهاز الشرطة، تم بموجبها تعيين العقيد أحمد أبو الرب مديرًا لإدارة الجودة الشاملة في جهاز الشرطة.

وشغل أبو الرب حتى أواخر شهر تشرين ثاني/نوفمبر منصب مدير شرطة الخليل، وبعد نقله إلى الجودة الشاملة تم تعيين العقيد عبد اللطيف القدومي بدلاً، بعد أن كان مديرًا للشرطة في مدينة جنين.

وكان أبو الرب قد أثار جدلاً بعد التقاط صور له وهو يُغيّر إطارات سيارة تابعة لجيش الاحتلال، وتمت إحالته للتحقيق بقرارٍ من عطا الله، إلا أن حركة فتح ومحافظة الخليل دافعتا عنه بالقول إنه قام بذلك من أجل تحريك السيارة من الشارع للسماح بمرور قافلة مساعدات كانت في طريقها إلى مناطق نائية في الخليل.

وشملت التنقّلات أيضًا تعيين العقيد نادي حلاحلة مديرًا لشرطة جنين بدلاً من القدومي، وتعيين العقيد فارس حمدان مديرًا لشرطة ضواحي القدس، والعقيد باسم واكد مديرًا لشرطة أريحا، إضافة لتعيين العقيد ليث زيدان مديرًا عامًا للعلاقات العامة والإعلام في جهاز الشرطة.