كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال: مقتل مسؤول حكومي في انفجار سيارة ملغومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الصومالية إن قنبلة زرعت تحت مقعد سيارة، تسببت في مقتل مسؤول بالحكومة اليوم الأحد. وقال ضابط الشرطة الصومالية علي حسن لوكالة الأنباء الألمانية، إن سعيد حجى جامع، المدير بوزارة البريد والاتصالات والتكنولوجيا كان في طريقه إلى منزله، عندما انفجرت سيارته خارج مبنى البرلمان في مقديشو. وقالت الشرطة إن مدنيين إثنين على الأقل أصيبا في الانفجار. وذكر شاهد عيان يدعى أمين علي ويدير متجراً صغيراً قريباً من موقع الهجوم إن "حطام السيارة المدمر والمتفحم ظل على الطريق السريع بعد الانفجار حوالي ساعة". وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم عبر محطتها الإذاعية.

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