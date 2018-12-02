كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة جديدة..قطر تنفذ أجندات تجسس لهدم البيت الخليجي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة شيرين سباهي، رئيسة المنظمة الدولية للتحقيق بالأنساب والقبائل العربية، رئيسة منظمة النسوة النمساوية، إن قطر لم تحفظ حسن الجوار، ولا النسب العربي، ولا الأخوة مع الخليج، لكنها فقط تنفذ أجندات تجسس وشراء أقلام لهدم البيت الخليجي.

وأضافت شيرين سباهي، في تغريدات عبر حسابها على موقع « تويتر»: «وصل تجسس عزمي بشارة بأن لديهم الكثير من العاملين فى مراكز مهمة بالسعودية ومستشارين فى مراكز عليا وقطاعات مختلفة، وإنهم يلتقون بهم دوريًا فى دول أوروبية، ويسربون لقطر كثيرًا من المعلومات والرسائل الرسمية، مع وجود كادر نسائى متخصص من جنسيات أردنية وفلسطينية وسرية ولبنانية على علاقات ببعض العائلات الملكية، أو يعملن لديهن ويحصلن على بعض الأسرار الخاصة، وتقوم الدوحة بتزويد الصحف الأجنبية بها لاعتبارات اجتماعية معينة، ثم تنقل قنوات قطر عن هذه الصحف، وتعتمد على أسلوب الجواسيس».

وتابعت: «قطر تمول أكثر من 80 موقعا وصحيفة وصحف إلكترونية وعدد من الفضائيات التى تصنع رأيا وحدثا، وهي بذاك عبرت مرحلة نقل الحدث بل إلى صناعته، وهذا هو فكر عزمي بشارة (الخبيث)».

وواصلت: «الدوحة تسيطر على قطاعات طلابية وشبايبة واسعة فى العالم العربى والعالم، وتقدم دعمًا مباشرًا معلنًا وغير معلن لعدد من النقابات والاتحادات الطلابية، وخاصة المبتعثين إلى الخارج ولديها طواقم خاصة تقوم باستقطاب كل المؤثرين وتقدم الدعم المالى لهم وبسخاء، وكل هذا لتصنع لها قواعد تحركها في المهجر متى ما تريد».

وقالت: «قطر تعد أموالًا كبيرة لإنشاء مركز بحوث في العاصمة فيينا، لغرض السيطرة على قلب أوروبا».

ونشرت «مداد نيوز»، مقطع فيديو بعنوان «فضيحة جديدة لقطر.. منظمات رياضية قطرية هدفها التجسس وتشويه السمعة».