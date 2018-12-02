شركات صناعة السيارات الألمانية في البيت الأبيض الثلاثاء

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ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على تعليق من الشركات الألمانية العملاقة الثلاث.
إلا أن مصادر موثوقة أكدت أن "الاجتماع الرفيع المستوى" من المقرر أن يجري الثلاثاء.
وبحسب الوكالة الألمانية، من المتوقع أن يشارك الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاغن هيربرت ديس، ورئيس شركة ديملر ديتر زيتشيه، في محادثات البيت الأبيض، ولم لم يتضح إذا كان رئيس بي.إم.دبليو سيشارك في المحادثات.
وتأمل الشركات الألمانية في أن تقنع ترامب بإلغاء تهديده بزيادة الرسوم على السيارات المستوردة بنسبة تصل إلى 25% ما سيلحق أضراراً كبيرة بالمبيعات في السوق الأمريكية في الوقت الذي بدأت فيه السوق الصينية بالتباطؤ.
واتفق ترامب مع المفوض الأوروبي جانكلود يونكر في يوليو على تعليق فرض رسوم جديدة أثناء استمرار المفاوضات.
وفي الأسبوع الماضي أشار ترامب إلى أنه لا يزال يفضل استخدام الرسوم الجمركية لحماية صناعة السيارات الأمريكية.
وتعمل وزارة التجارة الأمريكية حاليا على الانتهاء من توصياتها حول الرسوم المحتملة.
والأربعاء الماضي حذرت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسليا مالمستروم من أن أي فرض للرسوم الأمريكية على السيارات، سيواجه بفرض رسوم أوروبية مماثلة.
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