شركات صناعة السيارات الألمانية في البيت الأبيض الثلاثاء

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يلتقي ممثلون من شركات صناعة السيارات الألمانية، عدداً من كبار المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض الثلاثاء، بحسب مصادر، فيما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم مرتفعة جداً على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أمس الأحد، أن كبار المسؤولين في شركات فولكسفاغن، وديملر، وبي.إم.دبليو، سيجرون محادثات مع وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، وممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر، بحسب مصادر على اطلاع بالمسألة.

ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على تعليق من الشركات الألمانية العملاقة الثلاث.

إلا أن مصادر موثوقة أكدت أن "الاجتماع الرفيع المستوى" من المقرر أن يجري الثلاثاء.

وبحسب الوكالة الألمانية، من المتوقع أن يشارك الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاغن هيربرت ديس، ورئيس شركة ديملر ديتر زيتشيه، في محادثات البيت الأبيض، ولم لم يتضح إذا كان رئيس بي.إم.دبليو سيشارك في المحادثات.

وتأمل الشركات الألمانية في أن تقنع ترامب بإلغاء تهديده بزيادة الرسوم على السيارات المستوردة بنسبة تصل إلى 25% ما سيلحق أضراراً كبيرة بالمبيعات في السوق الأمريكية في الوقت الذي بدأت فيه السوق الصينية بالتباطؤ.

واتفق ترامب مع المفوض الأوروبي جانكلود يونكر في يوليو على تعليق فرض رسوم جديدة أثناء استمرار المفاوضات.

وفي الأسبوع الماضي أشار ترامب إلى أنه لا يزال يفضل استخدام الرسوم الجمركية لحماية صناعة السيارات الأمريكية.

وتعمل وزارة التجارة الأمريكية حاليا على الانتهاء من توصياتها حول الرسوم المحتملة.