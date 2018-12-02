كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. التحالف الدولي يقصف بالصواريخ مواقع شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن قتل 6 مدنيين وأصيب آخرون بجروح، في وقت سابق، إثر غارات لمقاتلات تابعة التحالف الدولي بقياة الولايات المتحدة في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي في سوريا.
ولم تفلح غارات التحالف الدولي في الأيام الماضية بوقف هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي على القوات الكردية في ريف دير الزور الشرقي التي خسرت عشرات المقاتلين في الآونة الأخير بمعاركها ضد "داعش".
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