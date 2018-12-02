كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين: تعيين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا ملكيا بتعيين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة. وأفادت وكالة الأنباء البحرانية "بنا" بأن الملك حمد بن عيسى بعث برسالة إلى رئيس الوزراء قال فيها إنه رغم الظروف والتحديات الكثيرة خلال السنوات الأربع الماضية، تمكنت البلاد من تجاوز التحديات وإنجاز العديد من المشروعات والبرامج التنموية وتحقيق نتائج هامة ومستويات متقدمة في ترجمة الأهداف والخطط الطموحة التي اشتمل عليها برنامج عمل الحكومة 2015 - 2018. وعبر عاهل البحرين عن الثقة في قدرة الأمير خليفة بن سلمان على مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ خطط الحكومة وبرامجها وسياساتها بما يضمن الاستثمار الأمثل لموارد الدولة في خدمة أهداف التنمية الشاملة. وكانت الحكومة البحرينية برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أعلنت فى وقت سابق اليوم الأحد استقالتها، بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية.

شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: تعيين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .