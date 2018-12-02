كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين: وقفة تضامنية مع صحفي سي إن إن المطرود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واعتبرت النقابة أن قرار شبكة "سي ان ان"، انتهاك فاضح لحرية الرأي والتعبير التي تتغنى بها الشبكة والإعلام الأمريكي والغربي عموماً، وانحياز أعمى للاحتلال والاستعمار، ويكشف زيف ادعاءاتها بالحياد والموضوعية، وخروجها عن ضوابط وأخلاقيات العمل الصحفي.
ودعت النقابة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان كافة الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية للمشاركة في الوقفة التضامنية مع مارك هيل، يوم غد الإثنين، في الخان الأحمر.
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