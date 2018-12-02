كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين: وقفة تضامنية مع صحفي سي إن إن المطرود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن تضامنها الكامل، ومساندتها للمحلل السياسي المستشار لدى شبكة "سي ان ان" الأمريكية مارك لامونت هيل، الذي فصلته الشبكة بسبب موقفه ورأيه في القضية الفلسطينية في كلمة أمام الأمم المتحدة، في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، جاء فيها أن تحقيق العدالة يتطلب أن تكون "فلسطين حرة من النهر إلى البحر".

ودعت النقابة في بيان لها بحسب وكالة "وفا" اليوم الأحد، إلى التعبير عن الشكر والتقدير لمواقف الصحافي المطرود المؤيدة للفلسطينيين، ودعت هيل البرفسيور في الإعلام في جامعة تمبل بفيلادلفيا، إلى زيارة فلسطين المحتلة للاحتفاء به وإطلاعه على واقع ومعاناة الشعب الفلسطيني.

واعتبرت النقابة أن قرار شبكة "سي ان ان"، انتهاك فاضح لحرية الرأي والتعبير التي تتغنى بها الشبكة والإعلام الأمريكي والغربي عموماً، وانحياز أعمى للاحتلال والاستعمار، ويكشف زيف ادعاءاتها بالحياد والموضوعية، وخروجها عن ضوابط وأخلاقيات العمل الصحفي.