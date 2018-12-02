كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا: اليمن المتطرف على عتبة برلمان الأندلس لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أظهر استطلاع للرأي، نُشرت نتائجه مع انتهاء التصويت، أن حزب فوكس، من أقصى اليمين في إسبانيا، سيفوز بنحو 8 إلى 10 مقاعد في انتخابات إقليم الأندلس، في أول تمثيل نيابي لحزب بأقصى اليمين في إسبانيا خلال عقود.
وأظهرت استطلاع "جاد 3"، لصالح صحيفة "إيه.بي.سي" عبر الهاتف، بين 19 و30 نوفمبر، أن اليمينيين سيحصلون على معظم الأصوات في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد، لكن دون عدد كاف لتشكيل حكومة بمفردهم.
وقالت صحيفة ال دياريو إن حزب فوكس من أقصى اليمين، يقترب من تحقيق 10.2% من الأصوات ما يعني الحصول على ما بين 8و10 مقاعد، ليكون الحكم الحقيقي في أي تحالفات لتشكيل حكومة في الإقليم الإسباني.
يشار إلى أن برلمان إقليم الأندلس يتألف من 109 مقاعد.
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