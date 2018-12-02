كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تأمل عقد اجتماع بين بوتين وترامب قبل قمة العشرين المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئول رفيع المستوى بالكرملين، اليوم، أن الحكومة الروسية تأمل فى عقد اللقاء القادم بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الامريكى دونالد ترامب قبيل اختتام القمة القادمة لمجموعة العشرين والتى من المقرر ان تعقد فى اليابان في شهر يونيو المقبل . ونقلت شبكة "روسيا اليوم"، عن يورى اوشاكوف مساعد الرئيس بوتين قوله " بالطبع، ان عقد اجتماع جديد بين بوتين وترامب أمر محتمل ، ونحن فى حاجة الى اجراء محادثات بشأن الاعداد لمثل هذا الاجتماع ". وكان ترامب قد الغى اجتماعا مقررا مع بوتين على هامش قمة العشرين التى اختتمت اعمالها مؤخرا بالارجنتين، مكتفيا بلقاء مقتصب للغاية.

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تأمل عقد اجتماع بين بوتين وترامب قبل قمة العشرين المقبلة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .