معهد الزراعة والبيطرة ” ينجو” من كارثة.. حريق يشب في جناح الفتيات والطلبة يحتجون -فيديو

في حادث كاد أن يتحول إلى كارثة، شب حريق، ليلة أمس السبت/ الأحد، في مولد كهربائي بجناح طالبات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط، مخلفا حالة من الرعب في صفوف أزيد من 50 طالبة، وجدن أنفسهن خارج جناح الإيواء، خوفا من حدوث حالات اختناق.

مصدر من الطالبات، أكد لـ”اليوم24″، أن ما وقع ليلة أمس كان متوقعا، بالنظر إلى كون الحريق، الذي استنفر كل طلبة المعهد، شب في وقت سابق، لكن تطوراته كانت محدودة، بسبب إخماده في حينه، ومنذ ذلك الحين، يضيف المصدر، لم تبادر الجهات المعنية إلى إصلاح العطب الناجم عن تآكل أسلاك الدارة الكهربائية، ووجود تسرب مائي بالقرب من الدارة.

واستنكر طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، في بيان، توصل ” اليوم24″ بنسخة منه، ما وقع أمس السبت/ الأحد، منبهين إلى أن الحريق كان متوقعا، بسبب تسرب مائي بالقرب من الدارة الكهربائية، وغياب صهيرات رئيسية وفرعية، فضلا عن أجهزة إطفاء الحرائق، ومعها منافذ للإغاثة.

ونبه الطلبة إلى ما وصفوها “الحالة الكارثية التي آلت إليها الأوضاع في المعهد”، خاصة بالقسم الداخلي، وهو ما دفع بطلبة المعهد إلى اتخاذ أشكال احتجاجية، في أفق تدخل الجهات المسؤولة، لإيجاد حل لمشاكل المعهد.