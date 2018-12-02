رخصة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في المغرب

تنضم مؤسسة جديدة إلى مجال التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب، إذ منح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، شركة «بريديتور أويل آند غاز» القابضة، ترخيصا للتنقيب عن النفط والغاز في المغرب يمتد إلى ثماني سنوات، وينقسم إلى ثلاث مراحل، مع فترة تجريب أولية تبلغ 30 شهرا.

وتغطي الرخصة الجديدة مساحة تبلغ 7269 كيلومترا مربعا، وتتألف من تصاريح جرسيف من واحد إلى أربعة، وتقع شرق حقول الغاز المنتجة لحوض الغرب وشمال غرب مشروع تندرارا للغاز.

الشركة، التي تتوفر على 12 سنة من الخبرة، اختارت جرسيف، كما جاء في بلاغ لمديرها التنفيذي، بول غريفيتس، لأنها تتناسب مع استراتيجية الشركة لتطوير البنية التحتية.