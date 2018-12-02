نهائي الـ”كاف”.. الرجاء يفرض تعادلا إيجابيا في الشوط الأول ويقترب أكثر من اللقب

اقترب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بشكل كبير من حسم لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للعبة، وذلك بعد أن أنهى الجولة الأولى متقدما بهدف دون رد على فيتا كلوب الكونغولي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا بملعب “الشهاء” في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وكما كان منتظار، حاول الفريق الكونغولي التسجيل مبكرا، ففرض ضغطا كبيرا على دفاع الرجاء، وخلق العديد من الفرص الخطيرة، الأولى كانت من ركنية في الدقيقة السابعة، والثانية كانت في الدقيقة 17 من كرة عرضية خطيرة.

وعلى الرغم من كل الضغوطات، إلا أن الفريق المغربي، لم يرتكن للخلف، بل اعتمد هو الآخر على نهج هجومي، وحاول التسجيل، فضيع محمود بنحليب أولا، هدفا محققا في الدقيقة الثانية، وكذلك الأمر بالنسبة لسفيان رحيمي بعد ذلك، غير أن نجم الفريق الأخضر وصانع ألعابه، عبد الإله الحافيظي، لم يضيع الفرصة ووقع هدف التقدم، في الدقيقة 23، وهو الهدف الذي أراح النفوس وقرب الفريق المغربي كثيرا من التتويج.

وفي الدقيقة الثلاثين، غادر الحافيظي أرضية الملعب متأثرا بإصابته، تاركا مكانه للاعب محمد الدويك.

وفي الوقت الذي كان ينظر فيه الجميع أن ينتهي النصف الأول بانتصار الرجاء بهدف دون رد، تحصل الفريق الكونغولي كرة ثابتة، حولها مولونغو لهدف التعادل في آخر ثانية من الجولة الأولى.