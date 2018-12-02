إطلاق كتاب وصاية العتمة لإياد عاروري | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: الأربعاء، 12/ 12/ 2018
الزمان: 18:00
المكان: متحف محمود درويش، رام الله
إطلاق كتاب "وصاية العتمة" للكاتب إياد عاروري في أمسية يقدمها خليل ناصيف.
"وصاية العتمة" هو العمل المنشور الأول لإياد عاروري، يتكون من مجموعة من النصوص القصصية القصيرة تحاكي حالات شعورية متعددة وأسئلة وجودية يخوضها الكاتب مع ذاته.
إياد عاروري كاتب من قرية عارورة قضاء رام الله، ولد عام 1987، درس اللغة العربية وآدابها في جامعة الخليل بين عامي 1996 و2000، ويعمل، الآن، مدرسًا للغة العربية في مدرسة حكومية للفتيان.
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