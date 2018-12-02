شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. التحالف يرصد سقوط صاروخ حوثي استهدف قرية في الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

رصدت منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي بقيادة السعودية، سقوط صاروخ باليستي في البحر أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، على قرية مأهولة بالسكان في مديرية الدريهمي بالحديدة.

وأطلقت ميليشيا الحوثي الصاروخ الباليستي من منطقة رأس كثيب بمدينة الحديدة، الذي رُصد بشكل دقيق، مستهدفة إحدى قرى مديرية الدريهمي، وذلك عقب هزائمها المتتالية داخل الحديدة، وتوغل قوات المقاومة اليمنية وسيطرتها على مواقع استراتيجية من قبضة مسلحيها، وبعد مقتل أعداد كبيرة من المنتمين لميليشيا الحوثي، وتدمير تحصيناتهم، وتهاوي دفاعاتهم؛ جراء الانتصارات المتتالية لقوات المقاومة اليمنية.

يُذكر أن ميليشيا الحوثي الإجرامية قصفت أخيراً قرية المنظر التابعة لمديرية الحوك، بالحديدة والمحررة حديثاً، بقذائف الهاون المباشرة؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة يمنيين بينهم طفلان، وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء بجراح خطيرة ما يؤكد دموية مشروع الميليشيا الانقلابي، وعداءها الشديد للشعب اليمني الرافض لممارساتها.

ويؤكد استهداف ميليشيا الحوثي الإجرامية للمنشآت المدنية بالصواريخ الباليستية استمرار الدعم الإيراني لها، وتهريب الأسلحة إليها، بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي ينص على حظر توريد الأسلحة للميليشيا الانقلابية وهو ما يؤكد للمجتمع الدولي الانتهاكات الإيرانية في اليمن بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

جدير بالذكر، أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، دمرت أخيراً منصة إطلاق صاروخ باليستي لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال اليمن، قبل إطلاقه على الأراضي السعودية.