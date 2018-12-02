انت الان تتابع السيد البدوي يخطر حزب الوفد بـ«تجميد نشاطه» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٢ م

قرر الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد السابق، تجميد نشاطه داخل بيت الأمة، وقال "البدوى" في خطابه الموجه لحزب الوفد: "أخطركم بتجميد نشاطى داخل حزب الوفد استنادا للمادة السابعة من اللائحة". يأتى ذلك عقب قرار المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بتحويل الملف المالى خلال فترة رئاسة السيد البدوى لحزب الوفد إلى النيابة للتحقيق فيه، وذكرت مصادر من داخل الحزب، أن قيادات «الوفد» الحالية التي سبق وقرر البدوي فصلها إبان توليه رئاسة الحزب كانت المحرك الأساسي لإثارة قضية «تبديد الأموال»، وتحريكها لتصل لمنصات القضاء بهدف الثأر منه.

أصدر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، يوم الإثنين الماضي، بيانًا أكد فيه أن تقرير الجهاز المركزي للمحسابات، أثبت "إهدار البدوي أموال الحزب"، بعد أن انفرد بقرار التعاقد مع شركة إعلامية، التي بدورها أخلت بالاتفاق، الذي كان مقررا بينها وبين جريدة الوفد. وأكد التقرير أن هذه الشركة كان لها تعاقد مع