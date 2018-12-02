انت الان تتابع الشجاعية الفلسطينى يُفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد ثروت ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٥ م
أكد ياسر اليازجي عضو مجلس إدارة نادي الشجاعية الفلسطيني في تصريحات صحفية اليوم، أن ناديه يرحب بانتقال لاعبه محمود السلمي للقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، موضحًا أن مجلس الإدارة لا يمانع ذلك لكنه طالب أن يتم ذلك عبر القنوات الرسمية، وليس عبر وسائل الإعلام، كما حدث اليوم. وأضاف أن اللاعب أبلغ النادي، أنه وقع على استمارة الانتقال للنادى الأهلي خلال جلسة جمعته بمسؤلي القلعة الحمراء، وبالتالي فنحن كنادٍ سننتظر دخول المفاوضات مراحلها الرسمية، وسنتواصل مع اتحاد الكرة، خاصة أن اللاعب مقيد رسميًا في كشوفات النادي".
وكان علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي، أعلن تعاقد ناديه مع الاعب الفلسطيني محمود السلمي، مواليد 1997، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة لأن اللاعب كان على أبواب نادي الزمالك، قبل أن يخطفه المارد الأحمر. كما أعلن محمود السلمي، صانع ألعاب فريق الشجاعية الفلسطيني، عن توقيعه للنادي الأهلي على بياض،
وكان علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي، أعلن تعاقد ناديه مع الاعب الفلسطيني محمود السلمي، مواليد 1997، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة لأن اللاعب كان على أبواب نادي الزمالك، قبل أن يخطفه المارد الأحمر.
كما أعلن محمود السلمي، صانع ألعاب فريق الشجاعية الفلسطيني، عن توقيعه للنادي الأهلي على بياض، حيث قال السلمي في تصريحات تلفزيونية: "ذهبت أنا وتامر النحاس اليوم إلى المهندس عدلي القيعي، ووقعت على بياض إلا أن الأمور المالية لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن".
وأضاف السلمي: "أنا ألعب في مركز الجناح الأيمن وصانع الألعاب، وفي فلسطين يطلقون على شبيه محمد صلاح"، ومن اللاعبين المفضلين لي في النادي الأهلي، وليد سليمان.
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