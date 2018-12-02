انت الان تتابع الزراعة: الملاعب الخماسية تحتل 765 فدانا..و«هنزيلها» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٠ م

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، حامد عبد الدايم، أن حملات الإزالة التي تستهدف الملاعب الخماسية المقامة على الأراضي الزراعية، مستمرة على مستوى الجمهورية ولمدة 10 أيام، مشيرا إلى أنه تم استرداد 30% من أراضي الدولة. وأضاف عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "ten"، اليوم الأحد، أن الملاعب صورة من صور التعدي، لأن الأراضي مخصصة للزراعة، والمساحة المعتدى عليها لإقامة الملاعب قدرت بـ765 فدانًا، وتلك ليست بالمساحة الصغيرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن تلك الملاعب تجارية، والقانون يجب أن ينفذ، مشددًا على أنه لا استثناء لأحد، والوزارة تبدأ بالتعديات الأسهل ثم الأصعب، مضيفًا: "تلك الملاعب تكون ملك لبعض التجار الذين يجنون أرباحًا طائلة من ورائها". من جانبه، تقدم ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدي، بطلب لرئيس