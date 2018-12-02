انت الان تتابع تعرف على «ميسي غزة» الوافد الجديد في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٥ م

أعلن علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي، تعاقد ناديه مع اللاعب الفلسطيني محمود السلمي، مواليد 1997، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة، لأن اللاعب كان على أبواب نادي الزمالك قبل أن يخطفه المارد الأحمر. وقال ميهوب، في تصريحات خاصة للتحرير: "منذ فترة أتابع محمود السلمى، صانع ألعاب نادى الشجاعية الفلسطينى، الشهير بـ"ميسي غزة"، ورأيت فيه ضالة الأهلي من أجل التعاقد مع صانع ألعاب متميز مهاري وسريع وصغير السن، وأيضا لا يكلف النادي الأرقام الغريبة التي نسمعها من 20 و15 مليون".

وصرح محمود السلمي، صانع ألعاب فريق الشجاعية الفلسطيني عن توقيعه للنادي الأهلي على بياض، حيث قال السلمي في تصريحات تليفزيونية: "ذهبت أنا وتامر النحاس وكيل اللاعبين اليوم إلى عدلي القيعي مستشار إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء ووقعت على بياض إلا أن الأمور المالية لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن". وأضاف السلمي: