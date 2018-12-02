بوكيتينو يكشف سبب سقوط توتنهام أمام آرسنال

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٩ م
كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن سبب خسارة فريقه أمام آرسنال في ديربي لندن، ومواجهتي تشيلسي وإنتر ميلان المتتاليين، حيث قال في تصريحات صحفية عقب اللقاء: أن فريقه دفع ثمن الجهد البدني الكبير المبذول أمام تشيلسي في الدوري وإنتر ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا. وأضاف أن فريقه بذل مجهودا بدنيا كبيرا الأسبوع الماضي، وهو ما وضح خلال الهدف الثالث لأرسنال، الذي جاء عبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت.
وأوضح: "ضربة الجزاء صعبت المباراة علينا منذ البداية. بدأنا الشوط الثاني بطريقة جيدة حتى جاء الهدف الثالث لآرسنال. كنا ندا قويا، والمباراة كانت متأرجحة بين الطرفين. العودة بعد الهدف الثالث كانت صعبة على المستوى الذهني". أتم ماريسيو بوكتينيو تصريحاته: "بدأنا ندفع ثمن الإجهاد البدني أمام تشيلسي وإنتر
أتم ماريسيو بوكتينيو تصريحاته: "بدأنا ندفع ثمن الإجهاد البدني أمام تشيلسي وإنتر منذ الهدف الثالث. كنا نرى أن طرد فيرتونخين أنهى اللقاء تماما".
وخسر توتنهام برباعية مقابل هدفين أمام آرسنال مساء اليوم، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي البريميرليج، ونجح الآرسنال في اقتحام المربع الذهبي لـ"البريميرليج"برصيد 30 نقطة، بينما تراجع توتنهام للمركز الخامس بنفس الرصيد.
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