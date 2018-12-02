انت الان تتابع إحباط تهريب 110 آلاف لتر سولار في القليوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هيثم بطاح ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٢ م

نجحت مباحث التموين بالقليوبية، في إحباط ترويج 110 آلاف لتر سولار، بالسوق السوداء بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط المدير المسئول عن محطة "غير مرخصة" لتموين السيارات - كائنة بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية، لحيازته كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة قدرها 110 آلاف لتر "سولار"، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات. ويجرم القانون سرقة خطوط البترول أو المواد البترولية باعتبارها من جرائم الاستيلاء على المال العام وتعد جناية وفق نص "المادة 341" من قانون العقوبات وهو: "كل من خان الأمانة أو استعمل أو بدد مبالغ أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو