الان تتابع صحف ومعالم الجزائر ترحب بزيارة ولي العهد محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحبت الجزائر، اليوم، بالزيارة التي سيجريها صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد إلى البلاد، بعرض لافتات على بعض الجسور والطرق تتضمن أعلاما للبلدين وصورا للأمير محمد بن سلمان.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورا للافتات تتضمن علمي الجزائر والسعودية، معربين عن اعتزازهم بالعلاقات القوية التي تجمع البلدين، وفرحتهم بالزيارة.

ورحبت صحف الجزائر بالزيارة وأكدت في مقالات وتقارير نشرتها اليوم، أن الزيارة لتعزيز وتدعيم العلاقات السعودية الجزائرية في المجالات كافة، مشيرة إلى أن الزيارة تجسد العلاقات التي طالما اتصفت بالمتانة والأصالة بحكم الروابط الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين.

بداية من جريدة النهار والتي سلطت الضوء على تصريح رئيس لجنة الشؤون الخارجية سابقا بمجلس الأمة، إبراهيم بولحية، والذي أكد أن زيارة ولي العهد السعودي تأتي في خضم توطيد العلاقات الثنائية.

وعلق على المزاعم التي حاولت تشويه صورة المملكة مؤخرا قائلا: “لا يجوز لأي كان لعب دور القاضي والحكم دون أدلة”.

وأضاف: “لسنا قضاة للحكم على أي كان دون أدلة دامغة، وآل سعود في بلدهم الثاني، لطالما كانوا أصدقاء الجزائر، ووقفوا معها خلال الحرب ضد المستعمر الفرنسي”.

كما أشارت إلى ترحيب التجمع الوطني الديمقراطي، بالزيارة وقال الناطق الرسمي باسم الحزب صديق شهاب، “إنّ السعودية بلد صديق وشقيق، والجزائر لديها علاقات ممتازة معها”.



وتحت عنوان “ولي العهد السعودي في زيارة رسمية للجزائر.. تجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار” تناولت صحيفة المساء الزيارة، مؤكدة أنها تندرج في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية.

وقالت إنها ستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.



وإلى صحيفة البلاد، والتي نقلت تقريرا مقالا للكاتب فاروق فرحات، قال فيه إن زيارة ولي العهد السعودي، تحمل طابعا ومكانة خاصة لعدة أسباب، كمدة الزيارة التي تدوم ليومين، والوفد عالي المستوى الذي وصل أمس بمعية وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود نايف.

وتابع: “تكتسي زيارة أهمية خاصة بدليل اللقاءات التي سيعقدها مع العديد من المسؤولين في الدولة، والتي تدوم ليومين كاملين، عكس تلك التي قادته في جولته العربية الحالية إلى العديد من الدول العربية، والتي لم تتجاوز مدتها ساعات قليلة في العديد من المحطات، خصوصا خلال حلوله في كل من مصر و تونس وموريتانيا”.

وقال: “سيشرف ولي العهد السعودي بمعية الوزير الأول أحمد أويحي على اجتماع رجال أعمال البلدين.من أجل إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وفتح آفاق للمستثمرين من أجل رفع حجم التبادل التجاري، هذا الذي لم يحدث في زياراته الى الدول العربية، والتي لم تخرج عن طابع لقاء المسؤول الأول في كل بلد”.

وأضاف: “تسعى كل من الجزائر و السعودية الى إقامة شراكات استثمارية إستراتيجية بهدف دفع العلاقات الاقتصادية وترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية. كما يسعى البلدان إلى إقامة شراكات في مجالات المحروقات والبتروكيمياء والفلاحة والصناعة واقتصاد المعرفة والسياحة. وهي كلها قطاعات تدعم الجزائر الاستثمار فيها بتسهيلات متعددة”.