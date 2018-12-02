عاجل.. ولي العهد السعودي يصل الجزائر في زيارة ليومين

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر، مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية تعد الأولى منذ تعيينه ولياً للعهد، والتي من المقرر أن تستغرق يومين.

وكان رئيس الوزراء الجزائري في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي، في زيارته التي سيلتقي خلالها مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لبحث الاستثمارات والعلاقات التجارية بين البلدين في مجالي النفط والبتروكيماويات.