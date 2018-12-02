شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الغول يتقدم بطلب إحاطة مطالبا بزيادة ماكينات صرف النقود بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد الغول بطلب إحاطة لوزير المالية مطالبآ إياه بالتواصل مع محافظ البنك المركزى لتوفير عدد أكبر من ماكينات الصرف الآلي . وقال النائب محمد الغول في بيان له أنه يحدث تكدس غير عادى فى أيام الصرف شهريآ ويقف الموظفون لساعات أمام ماكينات الصرف الآلي وينفذ الرصيد من النقود قبل إنتهاء طابور الإنتظار لذا يتوجب زيادة الماكينات فى القرى فى الجمعيات الزراعية والمجالس القروية التى هى مؤمنة بمعرفة وزارة الداخلية وهذا سيخفف العبء على المدينة ويسهل الحصول على الرواتب لساكنى القرى .

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