نبيلة مكرم: هدفنا ربط أولادنا فى الخارج بوطنهم بتوفير أفلام كرتونية

كتب محمود طه حسين

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن هدف وزارة الهجرة ليس التواصل فقط مع المصريين فى الخارج أو الهجرة غير الشرعية ولكن الهدف الأسمى هو تغذية الانتماء والولاء لدى المصريين فى الخارج رغم أنهم لديهم انتماء كبير لوطنهم مصر.



وأضافت نبيلة مكرم خلال حلقة نقاشية خلال احتفال نهضة مصر بمرور 80 عاما أنه تم توقيع برتوكول مع نهضة مصر هو اتكلم مصرى" للعودة للهوية المصرية، مشيرة إلى أن ان هناك مرحلة تنفيذية من خلال توفير افلام كرتونية توضع على موقع الوزارة، موضحة أن الأفلام هى عبارة عن رسالة...