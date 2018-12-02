بو عاصي: في لبنان شرائح مهمشة نسبة لوضعها الإجتماعي

أكد وزير الشؤون الاجتماعية النائب ​بيار بو عاصي​ في حديث تلفزيوني ان " قوة المجتمع تقوم على عدم التخلي عن الطبقات التي تعيش وضعاً مهمشاً والعمل على اخراجها منه"، آسفا لان "في ​لبنان​ شرائح مهمشة نسبة لوضعها الإجتماعي والصحي وهناك ازدياد كبير في حال فقر اضافة الى قلق سائد في ​المجتمع اللبناني​".

ولفت بو عاصي إلى أنه "على الدولة ان تمتلك نظرة واحدة وسياسات عامة واضحة، لانها دولة واحدة ولا يمكن ان تكون مجزأة الى ٢٠ ​سياسة​ لـ٢٠ وزيرا، واوضح ان السياسات الخاصة في الوزارات لا تصنع سياسة عامة، مضيفا: "كوزير شؤون اجتماعية وضعت سياسة للوزارة ولكن هذا لا يعني ان للحكومة مجتمعة سياسة اجتماعية، وهذا الأمر كارثي".