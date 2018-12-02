بو عاصي: في لبنان شرائح مهمشة نسبة لوضعها الإجتماعي

أكد وزير الشؤون الاجتماعية النائب بيار بو عاصي في حديث تلفزيوني ان " قوة المجتمع تقوم على عدم التخلي عن الطبقات التي تعيش وضعاً مهمشاً والعمل على اخراجها منه"، آسفا لان "في لبنان شرائح مهمشة نسبة لوضعها الإجتماعي والصحي وهناك ازدياد كبير في حال فقر اضافة الى قلق سائد في المجتمع اللبناني".
ولفت بو عاصي إلى أنه "على الدولة ان تمتلك نظرة واحدة وسياسات عامة واضحة، لانها دولة واحدة ولا يمكن ان تكون مجزأة الى ٢٠ سياسة لـ٢٠ وزيرا، واوضح ان السياسات الخاصة في الوزارات لا تصنع سياسة عامة، مضيفا: "كوزير شؤون اجتماعية وضعت سياسة للوزارة ولكن هذا لا يعني ان للحكومة مجتمعة سياسة اجتماعية، وهذا الأمر كارثي".
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