أشار عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​طارق المرعبي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أن "مقام وشخص رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ خط أحمر فالمس تجاههما اعتداء على ​الطائفة السنية​ بأكملها ومخطأ الذي يفكر فيه بجرنا إلى مكان آخر"، مضيفا :"اللبنانيون بأكملهم مدركون ولن يتهاونوا في محاسبة من يخل بالسلم الأهلي".

شكرا لقرائتكم خبر عن طارق المرعبي: مقام وشخص الحريري خط أحمر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .