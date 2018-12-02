وفد من الوطني الحر يعزي في الجاهلية غدا

افادت معلومات صحافية أن "وزير البيئة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​طارق الخطيب​ سيزور على رأس وفد من "​التيار الوطني الحر​"، بلدة الجاهلية غدا لتقديم التعازي الى عائلة الفقيد محمد بو دياب ورئيس "​حزب التوحيد العربي​" الوزير السابق ​وئام وهاب​ بإسم رئيس التيار الوزير ​جبران باسيل​ ثم يقوم الوفد لاحقا بجولة تشمل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ ورئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال ​طلال ارسلان​ والأمين العام لتيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​، حاملا في سلسلة زياراته رسالة من باسيل للتهدئة والتخفيف من حال التشنج".

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